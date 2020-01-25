Фрагмент работы П.Пикассо "Коррида "





Выставка "Песок и кровь", на которой будут представлены работы двух великих испанских художников Франсиско Гойи и Пабло Пикассо откроется 28 января в выставочном зале Libra. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.





Это не экспозиция репродукций, а коллекция офортов и литографий. "Коллекция включает более 130 работ, а объединена она одной темой, отраженной в самом названии экспозиции - "Песок и кровь". Нетрудно догадаться, что все это про знаменитую испанскую корриду. А она на родине этих великих художников воспринимается далеко не просто как щекочущее нервы зрелище, а как философия преодоления. Именно так воспринимал ее Пикассо, видя в этом особую красоту и жизненный нерв, который буквально пульсирует на его полотнах. Франсиско Гойя видел в этом противоречивом ритуале жестокость и кровь, которая пьянит политиков, вершащих судьбу мира. И этих политиков тоже можно узнать на офортах художника", - рассказали в Libra.









Особая ценность экспозиции в том, что представленные работы являются зарисовками с натуры. Гойя и Пикассо писали то, свидетелями чего стали сами, выплеснув на холст и бумагу свои переживания со всей испанской страстью и грустью. Также на выставке будет демонстрироваться фарфор, стекло и бронза ХVIII - XX веков из частных собраний Минска "От рококо до ар-деко" и произведения известных современных белорусских скульпторов.



