



Лётчик-каскадёр Стив Андлин разбился в городе Эскуинтла на юге Гватемалы во время подготовки к шоу Iztapa LXV Anniversary. Видео крушения опубликовали на "Ютубе".





На кадрах видно, что самолёт некоторое время успешно выполняет фигуры высшего пилотажа, однако в какой-то момент его закручивает, он начинает падать, и лётчику не хватает совсем немного, чтобы вернуть управление над машиной. Самолёт врезается в землю по касательной.





Как уточняет портал Airlive, в результате катастрофы погибли три человека — пилот и двое граждан США, наблюдавших за полётом с земли. Лётчик Андлин был членом команды Red Bull. Во время своего последнего полёта он находился за штурвалом самолёта Zivko Edge 540.



