Самолет "Белавиа" летел в Мюнхен, а сел в Гродно
24 января самолет "Белавиа", выполнявший рейс Минск-Мюнхен, развернулся во Вроцлаве и приземлился в Гродно.
24 января самолет "Белавиа", выполнявший рейс Минск-Мюнхен, развернулся во Вроцлаве и приземлился в Гродно. Об этом пишет Tut.by со ссылкой на пассажиров рейса. Сообщается, что воздушное судно должно было вылететь из Минска в 12.30, однако рейс был задержан на три часа по "причине неисправности системы подачи воды". Через некоторое время после того, как самолет вылетел, командир экипажа объявил, что из-за технических неисправностей самолет вынужден сделать экстренную посадку в Гродно.
Как говорят пассажиры, в Гродно им "экипаж сообщил, что техники будут разбираться и позже нам сообщат о дальнейших планах. При этом из самолета никого не выпустили". Через 20 минут понраничники назвали имена человек."Если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать с ним».
Официальные лица ситуацию пока никак не комментируют.
17:05 25/01/2020
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