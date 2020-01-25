Самолет "Белавиа" летел в Мюнхен, а сел в Гродно

Как говорят пассажиры, в Гродно им "экипаж сообщил, что техники будут разбираться и позже нам сообщат о дальнейших планах. При этом из самолета никого не выпустили". Через 20 минут понраничники назвали имена человек."Если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать с ним».