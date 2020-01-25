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В Алматы самолет с носителем коронавируса дозаправили, но не выпустили пассажиров и экипаж

В аэропорту Алматы в субботу произведена дозаправка самолета, выполняющего чартерный рейс по маршруту Стамбул-Ухань-Стамбул, на борту которого находился пассажир, инфицированный коронавирусом, сообщила пресс-служба городского акимата.


"25 января в аэропорту Алматы совершил дозаправку чартерный рейс TCCJ, выполняющий перелет по маршруту Стамбул-Ухань-Стамбул. По имеющейся информации ранее на данном борту находился пассажир, инфицированный коронавирусом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что власти Алматы предприняли "необходимые меры по осуществлению дозаправки воздушного судна с соблюдением усиленных норм санитарно-карантинного контроля".


"В целях недопущения ввода и распространения короновируса на территории самого многочисленного мегаполиса страны операция передачи топлива осуществлялась без эвакуации пассажиров и членов экипажа", - пояснили в ведомстве.
interfax.by
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