В Москве раздали «Золотых орлов». Лучший фильм - «Текст»
Кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина режиссера Клима Шипенко «Текст». Церемония награждения лауреатов премии прошла на киностудии «Мосфильм».
Фильм «Текст» был снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Главные роли в картине исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. В номинации также были представлены «Бык» Бориса Акопова, «Дылда» Кантемира Балагова, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Т-34» Алексея Сидорова.
Также лауреатами «Золотого орла» стали:
Лучшая мужская роль в кино — Александр Петров («Текст»)
Лучшая женская роль в кино — Виктория Мирошниченко («Дылда»)
Лучшая режиссерская работа — Алексей Сидоров («Т-34»)
Лучшая женская роль на телевидении — Анна Михалкова («Шторм»)
Лучшая мужская роль на телевидении — Павел Деревянко («Домашний арест»)
За вклад в российский кинематограф — Алиса Фрейндлих
12:41 25/01/2020
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