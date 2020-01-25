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Звезда фильма "Москва слезам не верит" Раиса Рязанова похоронила единственного сына

Черной от горя Рязановой стало плохо у гроба сына

womanhit.ru

В театре "Содружество актеров Таганки" прошла церемония прощания с Данилой Перовым – единственным сыном звезды фильма "Москва слезам не верит" Раисы Рязановой. Гроб с телом актера установлен на сцене, где он играл. Из динамиков негромко звучат песни Булата Окуджавы. А на экране мелькают кадры: Данила на актерских капустниках, презентациях, гастролях... Молодой, улыбающийся, счастливый – ему шел 52-й год.
Скоропостижный уход артиста, у которого оторвался тромб, стал шоком для коллег. Что уж говорить о матери, 75-летней Раисе Рязановой.


Черная от горя и с красными от слез глазами, она первая подошла к гробу – гладила сына по лбу, рыдала и что-то шептала. А потом на протяжении двух часов сидела рядом с невесткой Аленой и 29-летним внуком Андреем (он продолжил династию и тоже служит в этом театре) и принимала соболезнования, пишет rmnews.ru

Родственники обмахивали Раису Ивановну веером, подавали воду и успокоительное, но как тут прийти в себя... Рязановой стало плохо. К счастью у входа дежурила карета скорой помощи. 

"Говорят, незаменимых нет, но это не так. С уходом Данилы мы все это поняли", – сказал близкий друг Перова. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище столицы.

Напомним, в театре Данила работал с 1994 года. Перов запомнился российскому зрителю по ролям в фильмах «Всегда говори "всегда», «Универ», «Марш Турецкого» и «Отель "Элеон». Он также вел передачи на радио.
"Белорусский партизан"
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