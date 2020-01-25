Самолет экстренно сел в Перу после сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании Latam Airlines со 118 пассажирами, следовавший рейсом Лима – Хульяка, совершил экстренную посадку в аэропорту города Писко из-за сообщения об угрозе взрыва на борту, сообщило Министерство транспорта и связи Перу.

Самолет благополучно приземлился, пассажиров доставили в здание аэропорта.

Решение об экстренной посадке принял командир воздушного судна в соответствии с инструкциями.

Аэропорт Писко временно закрыт, полеты приостановлены. Специалисты ищут в самолете взрывное устройство, пишет ru.oxu.az/world



