Самолет экстренно сел в Перу после сообщения о бомбе
Самолет авиакомпании Latam Airlines со 118 пассажирами, следовавший рейсом Лима – Хульяка, совершил экстренную посадку в аэропорту города Писко из-за сообщения об угрозе взрыва на борту, сообщило Министерство транспорта и связи Перу.
Самолет благополучно приземлился, пассажиров доставили в здание аэропорта.
Решение об экстренной посадке принял командир воздушного судна в соответствии с инструкциями.
Аэропорт Писко временно закрыт, полеты приостановлены. Специалисты ищут в самолете взрывное устройство, пишет ru.oxu.az/world
08:56 25/01/2020
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