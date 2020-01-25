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Землетрясение в Турции: есть жертвы

На востоке Турции от подземных толчков были разрушены дома, четыре человека погибли, несколько получили травмы.

В Турции вечером в пятницу, 24 января, произошло мощное землетрясение, в результате которого четыре человека погибли, еще несколько получили травмы разной степени тяжести, сообщает NTV.
Отмечается, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж. Толчки были зафиксированы на глубине 10 километров.


В МВД Турции отметили, что в городе Сивридже разрушены 4-5 зданий.

Также землетрясение ощущалось в соседних провинциях Диярбакыре, Адыямане и Самсуне. О подземных толчках сообщали также в Израиле, Ираке и Сирии.

Как сообщалось, 11 января недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,8 и спровоцировало панику у жителей города.

А минувшей ночью на Закарпатье произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в Виноградовском районе. Их магнитуда по шкале Рихрета составила 2,9 балла.
telegraf.by
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