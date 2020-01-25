+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Нечистую силу" выгоняли - дом сожгли в деревне под Островцом

В Островецком районе мужчина совершил поджог своего дома, чтобы изгнать оттуда "нечистую силу", об этом неординарном случае рассказали Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Несколько дней назад в одной из деревень Островецкого района произошел пожар в жилом доме. В результате от огня пострадали два брата 49 и 53 лет. Оба попали в больницу с ожогами.

Из-за чего строение загорелось, выясняли эксперты. В ходе расследований выяснилось, что к этому причастен старший из пострадавших мужчин. Сельчанин сам облил пол, потолок, мебель и стены дома бензином и моторным маслом, после чего все это поджег.


Мужчина без проблем смог объяснить свой странный поступок. Он рассказал, что незадолго до этого бросил пить и стал слышать голоса. Они сообщили сельчанину, что в его доме водится "нечистая сила" и рассказали, как от нее избавиться. Он сделал все по инструкции неизвестных голосов и попал в больницу.

"Противоправному поведению мужчины дается правовая оценка", - рассказали в УВД.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...
Павел Севярынец
Піліп Шаўроў і Аляксандр Пушкін
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru