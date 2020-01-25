Кто работает в Полоцкой больнице? Там открыто 110 вакансий

Не хватает 5 педиатров, 6 фельдшеров, 20 медсестёр сообщает Еврорадио.





Медики в Беларуси / Еврорадио

Медикам предлагают зарплату от 480 до 730 рублей.





Еврорадио поинтересовалось в отделе кадров больницы, есть ли позиция, на которую не нужен специалист.





— Вы думаете, что в больнице ни одного человека не работает? — не понимает шутки кадровик. — Работают люди. Вы что, думаете, что все вакансии открыты?





Слава богу, всё-таки кто-то в больнице остался, кроме кадровика и главного врача.





— Медсестра не одна требуется, это так, — продолжает сотрудница отдела кадров. — У каждого свои причины, почему увольняются: кому-то зарплата кажется маленькой, кто уезжает. Здесь сложно сказать однозначно.





На начало 2020 года в беларуских больницах не хватало почти 3 тысячи медиков. Для эмиграции врачи из Беларуси выбирают в основном Польшу и Литву. В частности, в соседней Польше сейчас работает более 230 специалистов из Беларуси.



