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Солистка Большого театра Беларуси: Пять минут моего пения стоят 1000 евро

Маргарита Левчук ответила на интересные вопросы.


Почти все статьи о Маргарита Левчук в прессе начинаются с того, что она выглядит моложе и субтильней, чем банальные представления об оперных артистах. Сейчас Маргарита солистка Большого театра Беларуси, приглашенная солистка оперных театров Украины, Литвы, Эстонии, Хорватии, Италии, финалистка и лауреат 12 международных вокальных конкурсов, в том числе бронзовый призер телевизионного шоу «Большая Опера», — а когда-то она ездила на попутках в музыкальную школу из деревни Страдечь и мечтала стать дирижером.

The-village.me удостоили чести послушать голос Маргоши (как она сама себя называет) в лифте обычного подъезда, несмотря на то, что пять минут этого пения стоит минимум тысячу евро.

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