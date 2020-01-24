+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Коронавирус уже в Украине? Появились первые возможные зараженные коронавирусом

На Украине обследовали первых трех возможных зараженных коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает «Интерфакс-Украина».

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По ее словам, у двух человек диагноз не подтвердился, обследование третьего потенциального зараженного еще продолжается. Откуда прибыли больные и удалось ли отправить их в карантин сразу по прибытии из зоны распространения вируса, министр не уточнила.

Скалецкая добавила, что исследования в областных лабораториях на Украине занимают два-три дня, однако специалисты также ждут подтверждения диагноза из лаборатории в Берлине, что занимает две-три недели.

Ранее стало известно, что в Китае вылечили первого больного коронавирусом. Ученые также выяснили, что источником вируса стали змеи и летучие мыши, а его быстрое распространение связано с недостаточно высоким уровнем развития животноводческой промышленности в Китае.

По последним данным, в мире насчитывается 876 случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 26 летальных исходов. Большинство случаев инфицирования произошли в Китае. Заболевание выявлено и за пределами КНР — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Власти Китая для того, чтобы ограничить распространение болезни, почти полностью изолировали жителей городов Ухань, Хуанган и Эчжоу. Также власти страны отказались от проведения крупных мероприятий в честь празднования Китайского нового года.
lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...
Павел Севярынец
Піліп Шаўроў і Аляксандр Пушкін
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru