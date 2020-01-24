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По ее словам, у двух человек диагноз не подтвердился, обследование третьего потенциального зараженного еще продолжается. Откуда прибыли больные и удалось ли отправить их в карантин сразу по прибытии из зоны распространения вируса, министр не уточнила.





Скалецкая добавила, что исследования в областных лабораториях на Украине занимают два-три дня, однако специалисты также ждут подтверждения диагноза из лаборатории в Берлине, что занимает две-три недели.





Ранее стало известно, что в Китае вылечили первого больного коронавирусом. Ученые также выяснили, что источником вируса стали змеи и летучие мыши, а его быстрое распространение связано с недостаточно высоким уровнем развития животноводческой промышленности в Китае.





По последним данным, в мире насчитывается 876 случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 26 летальных исходов. Большинство случаев инфицирования произошли в Китае. Заболевание выявлено и за пределами КНР — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Власти Китая для того, чтобы ограничить распространение болезни, почти полностью изолировали жителей городов Ухань, Хуанган и Эчжоу. Также власти страны отказались от проведения крупных мероприятий в честь празднования Китайского нового года.



