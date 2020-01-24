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Коронавирус: в США подтвердили второй случай заражения

Речь идёт о жительнице Иллинойса.

Специалисты подтвердили второй случай заражения китайским коронавирусом в США. Об этом сообщили представители Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.


Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом штамма, продолжает расти с каждым днём.
Как уточняет NBC, инфицированный человек находится в Иллинойсе. Речь идёт о 60-летней женщине, которая посетила китайский город Ухань в декабре и вернулась домой 13 января. По предварительным данным, после прибытия у неё не было никаких симптомов заболевания.

Первым заболевшим оказался 30-летний американец. Коронавирус выявили после того, как он вернулся в Вашингтон после поездки в город Ухань.


Напомним, вирус, известный как 2019-nCoV, который может передаваться воздушно-капельным путём от человека к человеку, был зафиксирован в Китае 31 декабря. Врачи предупредили о первых симптомах болезни. Из-за коронавируса закрыли уже десять городов с населением более 30 миллионов человек.
life.ru
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