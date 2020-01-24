Куда утилизировать старую технику и как на ней заработать

Так и решается хозяин избавиться от когда-то бывалого предмета роскоши, отправляя его доживать последнее в первый попавшийся бак, пишет belnovosti.by





И неважно, что бак то этот предназначен для стеклотары или и вовсе бумаги.





Читать нотации не станем – поверим в вашу добросовестность и элементарное не владение информацией.

Куда пристроить былое ноу-хау?

Продать

Некогда любимую технику особо предприимчивые белорусы могут попытаться перепродать. Тогда-то на помощь придут всевозможные интернет площадки.









Примечательно, что размещение объявления в большинстве своем оплаты не требует, а выставленная сумма ни с кем не согласовывается: закон в данном случае этот процесс целиком и полностью возлагает на ваши хрупкие плечи.





Но не стоит перебарщивать: полуразвалившийся холодильник приобрести захотят навряд ли, а вот на исправную технику покупатель всегда найдется.









Попробовали разместить псевдопредложение о продаже стиральной машины. В характеристиках указали возраст былого ветерана прачечного труда: одиннадцать лет беспрерывной работы. По легенде все исправно, но периодически позиции все же машина сдает, да и выжимает так себе. В виду всех деталей просим совсем немного: 50 рублей.





Спустя час поступило несколько откликов. Заинтересованные пользователи запрашивали дополнительные снимки, уточняя всю историю добросовестного передовика ванной комнаты.





Не обошлось и без предложений сторговаться или же и вовсе сойтись на обмене. В общем, будьте готовы, что пообщаться с народом придется ох как много. Не стоит и исключать вариант «Я же передумал». Я же передумал – и всем отвергнутым покупателям можно еще раз помахать ладошкой.





Аукцион

Если выручка волнует вас в последнюю очередь, неплохо продать товар с молотка. Шансы избавиться от ненужной атрибутики увеличиваются в разы.





Благотворительность

Финансовое положение позволяет не думать о дополнительных источниках заработка? Поздравляем, вы счастливчик.





В таком случае предлагаем воспользоваться беспроигрышным вариантом: отдать когда-то любимую технику в руки добрые. И нуждающиеся рады, и вам плюс к карме. В этом случае хорошо воспользоваться группами а-ля отдам даром Минск.





Пункты приема вторсырья

Здесь все донельзя просто: позвонил, договорился, распрощался.





Бизнес стратегия

При желании получится и подзаработать. Состояние, конечно, не обретете, а вот на шоколадку точно хватит.





Отдаете килограммовый пылесос и 25 копеек в вашем кармане. А если еще и подсуетиться, глядишь, и на макулатуре озолотитесь.









Скупка

Расчет у скупщиков строго под расписку: так, в одной из компаний за килограмм ноутбуков предлагают 2,16 р. Страшно представить, где столько ноутбуков найти нужно, чтобы минимально в ноль выйти.





Ради эксперимента решили лично попробовать сдать старый смартфон на запчасти. Потертый корпус, отклеивающийся дисплей в результате многочисленных "поцелуев" с местным асфальтом и кухонной плиткой, расшатанные кнопки и вздувшийся от старости лет аккумулятор - интересно, получится ли у нас перепродать несчастный Iphone 5?





Сервисный центр. Молодой парень внимательно изучает находку. Пятнадцать минут всевозможных манипуляций. Вердикт таков: «Тридцать рублей».





Приятно шокированы: после многочисленных полетов на телефоне то нашем и живого места не было.





Как выяснилось позже, дело в плате, которая отважно пережила все полученные травмы. Телефон, кстати, не сдали: не смогли вспомнить пароль от icloud.





Комиссионные магазины

В провинции комиссионку день с огнем не сыщешь, поэтому в этом плане жителям крупных городов повезло больше. Миллионы комиссионка вам точно не предложит, но и с пустым карманом не оставит.





Фото: Pixabay



