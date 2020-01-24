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В Ухани построят новую больницу для пациентов с короновирусом. За 10 дней

В Ухани начато строительство временной больницы для пациентов, зараженных новым коронавирусом, сообщает «Синьхуа».

Строительство больницы, в которой будет тысяча койко-мест, намерены завершить за десять дней: уже 3 февраля ее планируют сдать в эксплуатацию.

Больница будет представлять собой модульную конструкцию, собранную из небольших готовых блоков.


В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии в Пекине по аналогичной технологии была построена больница за семь дней. За следующие месяцы она приняла одну седьмую часть всех заболевших жителей Китая — более тысячи человек.

Вспышка нового коронавируса началась в Ухани в декабре 2019 года. По данным властей, от последствий вируса уже умерли 26 человек, всего сообщается о более чем 800 заболевших.
Источник: meduza.io
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