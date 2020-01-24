Строительство больницы, в которой будет тысяча койко-мест, намерены завершить за десять дней: уже 3 февраля ее планируют сдать в эксплуатацию.





Больница будет представлять собой модульную конструкцию, собранную из небольших готовых блоков.









В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии в Пекине по аналогичной технологии была построена больница за семь дней. За следующие месяцы она приняла одну седьмую часть всех заболевших жителей Китая — более тысячи человек.





Вспышка нового коронавируса началась в Ухани в декабре 2019 года. По данным властей, от последствий вируса уже умерли 26 человек, всего сообщается о более чем 800 заболевших.























