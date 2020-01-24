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Боится слежки и бережет здоровье: Лукашенко объяснил, почему не пользуется смартфоном

Лукашенко, общаясь с коллективом Шкловского завода газетной бумаги, рассказал, почему не пользуется смартфоном и другими гаджетами

архивное фото

"Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность", - рассказал Лукашенко.

По его словам, если кто-то ему и звонит по мобильному телефону (а это происходит очень редко), то адъютант его приносит. 

"Но я почти по этой связи не разговариваю, - подчеркнул Лукашенко. - Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет".

Он также отметил отрицательное влияние радиоволн на здоровье человека и вместе с благами интернета вспомнил о возможной опасности искусственного интеллекта.
Источник: belta.by
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