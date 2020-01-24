Минскую ТЭЦ перевели на мазут - минчане жалуются на вонь и сажу





На снимке выше — салфетка в саже и подоконник. Фото прислали жители микрорайона Красный Бор. В телеграм-чате этого района жители обсуждают странную сажу, которая появилась на подоконниках в последние недели.





— Был неприятно удивлен вот такими осадками на подоконнике, — написал TUT.BY один из жителей. — Этим всем мы дышим! Мы живем прямо возле «Материка», на десятом этаже — трафик тут всегда будь здоров, но чтобы прямо крупинки сажи — такое, наверное, впервые.





Он добавляет, что чувствует и неприятный запах по утрам.





Пишут и жители Сухарево. На улицах Панченко, Сухаревская, Шаранговича — вонь.





— Химический запах, напоминающий мазут, рубероид или что-то другое. Невозможно находиться на улице, проветривать квартиру. Не хотелось бы отравиться и отравить своих детей.









В РУП «Минскэнерго» подтвердили TUT.BY, что с 8 января и по настоящее время днем и по ночам котельное оборудование минской ТЭЦ-4 работает на смеси основного топлива (природного газа) и резервного (мазута). При этом структура топлива за указанный период была такой: природный газ — 45%, мазут — 55%.





«Эксплуатация оборудования и ведение режимов его работы ведется оперативным персоналом станции в соответствии с разработанными в процессе испытаний и утвержденными режимными картами, с соблюдением экологических нормативов, установленных комплексным природоохранным разрешением.





Поддержание оптимальных режимов работы котлов производится в автоматическом режиме. Автоматизация процессов горения (поддержание оптимального соотношения топливо — воздух) способствует снижению предельно допустимых концентраций выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выбросов филиала.





Нарушений в работе котлов не выявлено, — сообщает предприятие. — Топочный мазут соответствует стандартам. Оборудование мазутного хозяйства — в исправном состоянии и работает без замечаний, как при разгрузке топлива, так и при подаче его на сжигание в котлы».





Отвечают в «Минскэнерго» и на вопрос, как контролируются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Этим занимается аккредитованная лаборатория филиала, а также система контроля выбросов, установленная на дымовой трубе № 2 ТЭЦ-4 — автоматически.





Во время сжигания мазута лаборатория филиала делает замеры каждый день, протоколы по требованию отправляют в Минский городской комитет природных ресурсов.





«Внешний контроль выбросов загрязняющих веществ осуществлялся также Республиканским центром аналитического контроля Минприроды 17 января, замечаний нет», — отмечает «Минскэнерго».