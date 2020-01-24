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Несовершеннолетняя проститутка задержана в Гродно

В Гродно задержана девушка-подросток, занимающаяся проституцией.


Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции в сети Интернет установили местную жительницу, которая неоднократно оказывала услуги сексуального характера за денежное вознаграждение.  В последующем ее задержали. 

По данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям девушки и ее родителям будет дана правовая оценка.
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