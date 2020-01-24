Несовершеннолетняя проститутка задержана в Гродно





Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции в сети Интернет установили местную жительницу, которая неоднократно оказывала услуги сексуального характера за денежное вознаграждение. В последующем ее задержали.





По данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям девушки и ее родителям будет дана правовая оценка.