Несовершеннолетняя проститутка задержана в Гродно
В Гродно задержана девушка-подросток, занимающаяся проституцией.
Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции в сети Интернет установили местную жительницу, которая неоднократно оказывала услуги сексуального характера за денежное вознаграждение. В последующем ее задержали.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям девушки и ее родителям будет дана правовая оценка.
11:37 24/01/2020
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