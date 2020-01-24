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Люди падают замертво: шокирующие кадры из Китая (18+)

В сети появились жуткие видео из китайских городов, на которых зафиксировано, как люди, предположительно инфицированные неизвестным штаммом коронавируса, падают без сознания прямо на улицах городов.

Люди падают замертво: шокирующие кадры из Китая (18+)
Фото: Foreign Policy
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Как сообщает Telegram-канал "Протесты в мире", на данный момент в Китае в связи со вспышкой эпидемии коронавируса заблокированы 7 крупных городов: Ухань (11 миллионов человек), Хуанган (6 миллионов), Сяньнин (2,6 миллионов), Сяньтао (1,2 миллионов), Эчжоу (1,2 миллионов), Личуань (1,1 миллионов) и Чиби (550 тысяч.) 

По некоторым данным, в Ухани 71 человек находится в критическом состоянии, передает УНИАН.

Напомним, по последним данным, более 800 человек уже заразились в Китае этим вирусом, 26 человек умерли.
"Белорусский партизан"
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