Люди падают замертво: шокирующие кадры из Китая (18+)

Как сообщает Telegram-канал "Протесты в мире", на данный момент в Китае в связи со вспышкой эпидемии коронавируса заблокированы 7 крупных городов: Ухань (11 миллионов человек), Хуанган (6 миллионов), Сяньнин (2,6 миллионов), Сяньтао (1,2 миллионов), Эчжоу (1,2 миллионов), Личуань (1,1 миллионов) и Чиби (550 тысяч.)





По некоторым данным, в Ухани 71 человек находится в критическом состоянии, передает УНИАН





Напомним, по последним данным, более 800 человек уже заразились в Китае этим вирусом, 26 человек умерли.







