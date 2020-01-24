Беларусский МТС запустил пилотные зоны 5G

Демонстрационная зона 5G работает на базе существующей инфраструктуры оператора в диапазоне 3600–3700 МГц. Используется оборудование Huawei и Cisco.





Для тестирования в реальных условиях использовался смартфон Huawei Mate 20X и роутер Huawei 5G CPE. Удалось достичь скорости загрузки более 1 Гбит/с.