Беларусский МТС запустил пилотные зоны 5G
Беларусский оператор МТС начал опытную эксплуатацию мобильной связи пятого поколения. В Минске развернуты пилотные зоны 5G. Одна из них создана на проспекте Независимости.
Демонстрационная зона 5G работает на базе существующей инфраструктуры оператора в диапазоне 3600–3700 МГц. Используется оборудование Huawei и Cisco.
Для тестирования в реальных условиях использовался смартфон Huawei Mate 20X и роутер Huawei 5G CPE. Удалось достичь скорости загрузки более 1 Гбит/с.
Источник: reform.by
10:20 24/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение