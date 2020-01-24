Карты БРСМ дают детям скидки на сигареты, алкоголь и «Весёлые шланги»

Насильно присоединиться к организации детей не заставляли: попытались заинтересовать только материально. Например, школьникам объяснили, что с этого года введены новые членские билеты в виде банковской карточки, которые дают его владельцу массу бонусов и скидок. За семь рублей ежегодного взноса, пишет kyky.org





И это правда: с 2020 года члены БРСМ могут оформить билеты в виде банковских карт. Все благодаря коллаборации БРСМ и компании Autоhelp. На сайте последней сказано, что держатели таких карт могут «пользоваться всеми ее возможностями и преференциями». Им предлагают ознакомиться с каталогом скидок, и вот некоторые (но далеко не все) из тех, что там есть.









10%-я скидка в страйкбольный клуб в Бресте с заманчивым названием «Смерш». Такая же скидка ждет членов БРСМ на услуги минской автомойки «Веселые шланги». «Вот уже более тринадцати лет мы работаем, «не просыхая»!», – рекламируют себя владельцы.





Заманчивым выглядит и предложение от ресторана «Бирхаус» – аж 20% скидки. Правда, сам ресторан расположен в Новополоцке, и, если копнуть глубже, то выясняется, что члены БРСМ там получат 10% скидки на комплексный обед, а 20% только с картой клуба «Пластилин». Зато картинки, которые заведение постит в «ВК», – патриотические; видимо, идеалам БРСМ никак не противоречат:









Кроме того, вошедшим в ряды БРСМ полагаются скидки на алкогольные и табачные изделия. Так, сеть магазинов «Вино» готово предоставить БРСМовцам «3% на все товары, кроме товаров, на которые уже произведено снижение цены по иным основаниям». Скидку в 3% обещают в магазинах алкогольной продукции и табачных изделий «Аматиста».





Есть молодежи и где отдохнуть. Например, в разделе «Туризм и отдых» можно найти предложение от придорожного сервиса «Хмельной кучер» (Витебск). Там члены БРСМ получат 5% на услуги шиномонтажа и автостоянки, 3% на услуги ТО автомобилей и 5% на проживание в гостинице. Так или иначе, все вышеперечисленное не сработало – «Солидарность» пишет, что после рекламной акции среди 10-классников ряды БРСМ так и не пополнились.