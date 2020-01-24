Таинственный хищник терроризирует жителей деревень под Брестом
Очередную «чупакабру» ищут под Брестом. Неизвестный зверь повадился наведываться на подворья жителей деревни Большие Мотыкалы и душить кур. Он уже уничтожил более трехсот домашних птиц, нанеся сельчанам приличный урон.
Телеканал СТВ провел свое расследование. Кур и индеек обнаруживали с глубокими ранами на спине. Местные жители грешили на лису, хорька, бродячих собак.
В сельисполкоме сообщили, что недавно были обезврежены шесть взрослых бродячих собак и два щенка, после чего обращения на счет кур пока прекратились.
09:15 24/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение