Таинственный хищник терроризирует жителей деревень под Брестом

Телеканал СТВ провел свое расследование. Кур и индеек обнаруживали с глубокими ранами на спине. Местные жители грешили на лису, хорька, бродячих собак.





В сельисполкоме сообщили, что недавно были обезврежены шесть взрослых бродячих собак и два щенка, после чего обращения на счет кур пока прекратились.