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Таинственный хищник терроризирует жителей деревень под Брестом

Очередную «чупакабру» ищут под Брестом. Неизвестный зверь повадился наведываться на подворья жителей деревни Большие Мотыкалы и душить кур. Он уже уничтожил более трехсот домашних птиц, нанеся сельчанам приличный урон.

Телеканал СТВ провел свое расследование. Кур и индеек обнаруживали с глубокими ранами на спине. Местные жители грешили на лису, хорька, бродячих собак.

В сельисполкоме сообщили, что недавно были обезврежены шесть взрослых бродячих собак и два щенка, после чего обращения на счет кур пока прекратились.
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