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Лукашенко распорядился выделить средства на церковное образование

Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении 1,232 млн. рублей «в рамках ежегодного предоставления государственной поддержки духовным учебным заведениям Белорусской православной церкви».

Как сообщила пресс-служба Лукашенко, деньги будут выделены из резервного фонда президента и направлены на оплату труда преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, выплаты стипендий студентам и учащимся ряда духовных учебных заведений.

Минской духовной академии выделят 239 тыс. рублей, Минской духовной семинарии – 395,9 тыс., Витебской духовной семинарии – 339,7 тыс., Минскому духовному училищу Минской епархии – 257,2 тыс.


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