Два летальных исхода зафиксировано за пределами первоначального региона распространения заболевания — один в провинции Хэбэй и еще один в городе Суйхуа (северо-восточная провинция Хэйлунцзян).





По данным на утро 24 января, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены.





Случаи заболевания зафиксированы не только в КНР, но и в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Кроме того, в Минске была госпитализирована девушка с подозрением на коронавирус, но врачи уверяют, что у нее грипп В. Китайские власти, чтобы прекратить распространение вируса, закрывают города. Тем временем Всемирная организация здравоохранения пока не собирается объявлять режим международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.