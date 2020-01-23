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Доярка из Городокского района из-за ревности облила соперницу ведром кипятка

В Городокском районе доярка вылила на 25-летнюю девушку ведро воды, возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"Инцидент произошел 12 декабря в помещении молочной лаборатории фермы. Женщина 1988 года рождения увидела нежное общение своего кавалера и более молодой доярки. В порыве ревности она схватила попавшееся на глаза ведро с водой и пошла к парочке. Мужчина к этому времени ушел, а соперница, оставшаяся к моменту прихода разгневанной дамы, была облита водой. Как оказалось, в ведре был кипяток. Его для мытья агрегатов оставила остывать другая доярка", - говорится в сообщении УВД.


Там отметили, что получившая серьезные ожоги плеч и рук 25-летняя девушка только дома по настоянию матери обратилась к врачам и была госпитализирована. На больничном она провела почти месяц. Информация об ожогах пациентки из медучреждения была передана в милицию.

Сотрудниками Городокского РОВД была проведена проверка, по итогам которой следователями возбуждено уголовное дело.
interfax.by
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