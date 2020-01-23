На место происшествия направился пограничный наряд с собакой. Собака взяла след, и вскоре пограничники обнаружили в лесу одежду, в которой нарушитель пересекал границу.





Нарушителя задержали. Им оказался 37-летний гражданин Узбекистана. Как выяснилось, он хорошо подготовился к нелегальному переходу через границу. С внутренней стороны куртки, брюк и шапки мужчина соорудил изоляцию из фольги, надеясь обмануть тепловизионные камеры. Перейдя границу, он переоделся.





Мужчину поместили под стражу. Ему грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.





Фото: pasienis.lt



