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«Родильный туризм» окончательно запретили в США. Прощай, гражданство?

Администрация президента США Дональда Трампа окончательно запретила «родильный туризм» — путешествия в страну с целью дать гражданство рожденному в ее границах ребенку.

Фото: Iuliia Stashevska / AP

Об этом говорится в новых правилах получения виз, сообщает Associated Press.

Согласно нововведениям, женщинам будет отказано в туристической визе, если сотрудники консульства вычислят их реальную цель. «Это поможет устранить преступную деятельность, связанную с индустрией "родильного туризма"», — отмечается в новых правилах.
На собеседовании на получение виз работники консульства не могут о беременности. Однако им так или иначе нужно выяснять, для чего женщина собирается ехать в страну.

AP указывает, что по своей сути практика туризма в США для родов законна. Однако известны случаи, когда власти арестовывали сотрудников агентств, организовавших «родильный туризм»: как правило, это связано с мошенничеством и уклонением от налогов.

В администрации Трампа задумались о запрете поездок ради родов 20 января. Так иностранцы не смогут пользоваться нормой, предусмотренной 14-й поправкой Конституции: по ней любой человек, родившийся на территории страны, получает ее гражданство.
lenta.ru
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