В Быхове задержали подозреваемых в серии магазинных краж

Подозреваемых установили сотрудники Жодинского ГОВД. Ими оказались 41-летний и 31-летний ранее судимые жители Могилева.









Сначала криминальный дуэт отметился в Борисове, потом в Жодино и Марьиной Горке. В магазинах они воровали в основном товары бытовой химии, парфюмерию и средства гигиены. По информации оперативников, краденое мужчины планировали реализовать в Могилеве.





В настоящий момент задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Их действиям будет дана правовая оценка.



