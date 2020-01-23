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Глава КГК сходил в мастерскую Цеслера и пообещал решить вопрос с арендой

Председатель Комитета Госконтроля Леонид Анфимов 23 января посетил мастерскую известного беларусского художника и дизайнера Владимира Цеслера и заявил, что вопрос льгот на арендную плату для творческих объединений будет урегулирован, сообщает пресс-служба КГК.

Напомним, творческие объединения, в частности Беларусский союз дизайнеров, столкнулись с проблемой после мониторинга КГК. Государство через ЖРЭО предоставляет таким союзам помещения для творческих мастерских их членов. Проверяющие нашли в мастерских различное оборудование, например швейные машинки, и решили, что в помещениях занимаются коммерческой деятельностью. В частности, у Цеслера в мастерской стояла кровать. КГК без разбирательств направил ЖРЭО рекомендации пересчитать аренду по полной стоимости, что и было сделано — и не по новым договорам, а за прошедшие несколько лет аренды. Союзам выставили счета на десятки тысяч рублей, что угрожает их существованию, пишет reform.by

Сегодня в мастерской Владимира Цеслера глава КГК заявил, что у его ведомства нет претензий к использованию помещения.

«То, что в помещении имеется кровать, оборудована кухня, – это нормально. Я не вижу здесь проблемы: художник должен творить и иметь возможность отдохнуть», – сказал Анфимов.

Насчет льгот по аренде для творческих объединений он отметил, что этот вопрос «требует дополнительного изучения в каждом конкретном случае». Глава КГК добавил, что понимает специфику работы творческих мастерских. Но проблема заключается в несовершенстве законодательства.

«Необходимо устранить разночтения по поводу того, что считать творческим процессом, а что – коммерческой деятельностью. Сегодня эти вопросы четко не отрегулированы», – сказал Анфимов.

Он отметил, что эту проблему как раз и выявил КГК в ходе мониторинга. Сейчас Госконтроль готовит предложения по ее решению, в том числе по возможным корректировкам законодательства. Предложения будут внесены в правительство.
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