В Беларусь вернули картину из коллекции магнатского рода

Первая картина из знаменитой коллекции рода Хрептовичей восстановлена и возвращена в Беларусь. Речь идет о копии работы Иоганна Томаса ван Кесселя «Беление холста под Харлемом» (1675), пишет tut.by





Эта картина находилась в усадьбе Шчорсы (Гродненская область), в коллекции магнатского рода Хрептовичей — одной из самых богатых в Беларуси.





В 1924 году живописные произведения (в том числе и коллекция Хрептовичей), по сути, были реквизированы большевиками. Их передали на временное хранение в Румянцевский музей в Москве, после чего картины попали в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, где находятся до сих пор. Речь идет о восьми картинах.









В теперешних условиях единственный способ вернуть картины — изготовить их живописные копии. К настоящему времени благодаря просветительскому проекту «Вяртанне» восстановлена первая картина из коллекции: копия полотна Иоганна Томаса ван Кесселя «Беление холста под Харлемом» (1675 г.). Также создано семь цифровых копий остальных картин, на основании которых профессиональными художниками будут созданы живописные копии.





В ближайшее время работу можно будет увидеть в Национальной библиотеке Беларуси, позже — в музее-усадьбе «Шчорсы» (находится неподалеку от дворца Хрептовичей).