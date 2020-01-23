Белоруска в Ухани: Трое суток не выхожу из дома

Белоруска Кристина живет в 11-миллионном китайском Ухане, который сейчас закрыли на карантин из-за эпидемии короновируса. Она рассказала радио Свабода , что уже трое суток не выходит из дома, чтобы не заразиться.





«Город закрыли для въезда и выезда. Все способы передвижения заблокированы. Я позавчера выходила на улицу, чтобы забрать у курьера заказанную зелень, то не встретила ни одного человека в окрестностях. А это 7 часов вечера», - говорит Кристина.









Девушка говорит, что власти настоятельно рекомендуют избегать общественных мест.





«Но в Китае любое место общественное, - говорит она. Можно выйти просто за водой и встретить в одном месте 30 человек. Сейчас это, безусловно, опасно».





Чтобы уберечься от вируса, люди носят маски. Кристина говорит, что их в аптеках хватает, хотя уточняет, что обошла 5 аптек, чтобы приобрести нужную.





«Обычные маски не помогают. Нужны особые, из плотного волокна № 95. Вот их нереально найти. Я заказывала через интернет», - объясняет Кристина.









«Ни один вид транспорта не работает: ни метро, ​​ни автобусы, ни такси. Ничего, - говорит белоруска. - Школы закрыты, половина магазинов также не работает. Государственные учреждения закрыты. Работают только больницы и поликлиники».





«Сейчас по громкой связи объявили, что будут с вертолета распылять химикаты над городом от вируса. И лучше не появляться на улице с трех до девяти часов вечера», - рассказывает Кристина.





Она добавляет, что думает, что после девяти будет опасно этим дышать.





«Могу сказать, что люди напуганы, паника даже среди местных», - сама девушка говорит, что до последнего старалась не поддаваться эмоциям и рассудительно смотреть на обстоятельства.





«Но день назад у меня была ужасная паника. От безысходности, - описывает девушка то, что чувствует. - Выехать невозможно. И огромный риск заболеть именно на вокзалах, в аэропортах»









Теперь, говорит Кристина, она поняла, что ситуацию изменить не может.





«Единственное, что я могу сделать, - это позаботиться о себе и сделать все возможное, чтобы не заболеть, - говорит Кристина. - Пока выхода из ситуации нет. Остается только ждать и верить в лучшее».



