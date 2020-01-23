Однако, попав в больницу, Арман оставил пост на своей страничке “ВКонтакте” о том, что со схожими симптомами, но уже в Минске, попала в инфекционную больницу его подруга Анна Ильницкая.





По его словам, девушка вернулась из Китая на пару дней раньше, но врачи ещё не выяснили диагноз. Арман просит отнестись к случаю девушки с огромным вниманием и ответственностью, ведь в Китае сейчас распространяется опасный для жизни коронавирус, а симптомы у девушки весьма схожи.









Анне 21 год, она учится в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна.









Её брат Андрей Ильницкий рассказал Еврорадио , что медики просят его "сообщить СМИ, что у Анны дианостировали грипп типа B":





"Аня 20 января прилетела из Китая. 22 января уехала на скорой в больницу с резко поднявшейся высокой температурой. До сегодняшняго утра у нее взяли только кровь. А уже сегодня просят сообщить в СМИ, что это грипп В".



