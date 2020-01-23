Брат вернувшейся из Китая белоруски: Врачи просят сказать, что у неё грипп В
Вечером 22 января из международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге госпитализировали пассажира, прилетевшего из Шанхая. Врачи заподозрили у 23-летнего россиянина Армана Каракешишяна коронавирус. Правда, сегодня российские медики сообщили, что у парня ОРВИ.
Однако, попав в больницу, Арман оставил пост на своей страничке “ВКонтакте” о том, что со схожими симптомами, но уже в Минске, попала в инфекционную больницу его подруга Анна Ильницкая.
По его словам, девушка вернулась из Китая на пару дней раньше, но врачи ещё не выяснили диагноз. Арман просит отнестись к случаю девушки с огромным вниманием и ответственностью, ведь в Китае сейчас распространяется опасный для жизни коронавирус, а симптомы у девушки весьма схожи.
Анне 21 год, она учится в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна.
Её брат Андрей Ильницкий рассказал Еврорадио, что медики просят его "сообщить СМИ, что у Анны дианостировали грипп типа B":
"Аня 20 января прилетела из Китая. 22 января уехала на скорой в больницу с резко поднявшейся высокой температурой. До сегодняшняго утра у нее взяли только кровь. А уже сегодня просят сообщить в СМИ, что это грипп В".
Заметим, что журналисты разговаривали с Андреем в то время, когда Минздрав еще не комментировал ситуацию. Сообщение пресс-служба с таким диагнозом появилось некоторое время спустя.
"Белорусский партизан"
13:04 23/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение