Лукашенко помог синоптикам с точностью прогнозов: Сейчас на три дня - 120% точности
Лукашенко во время общения с учеными рассказал, как повлиял на точность прогнозов белорусского Гидромета
Во время встречи затрагивалась тема изменений климата.
Как пояснили ученые, аномальные погодные явления нынешней зимой в Беларуси вызваны комплексом общемировых факторов. По их словам, последние пять лет были самыми теплыми в истории метеонаблюдений.
"Скажу откровенно, что я с большим недоверием к вашему брату отношусь, особенно к тем, кто прогнозирует погоду, - сказал Лукашенко. - У меня очень жесткие с ними были разбирательства в прошлом году. Бывали времена, когда аграриям надо заниматься посевами, уборкой, а наши прогнозные службы не могут на три дня предсказать погоду. Хотя во всем мире неделю точно по часам предсказывают, а наши не могут".
После того, как вмешался Лукашенко и были проведены кадровые изменения в составе гидрометеорологической службы, ситуация, по его словам, изменилась к лучшему. "Сейчас на три дня - 120% точности", - цитирует Лукашенко belta.by
"Белорусский партизан"
12:48 23/01/2020
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