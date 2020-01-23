+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лукашенко помог синоптикам с точностью прогнозов: Сейчас на три дня - 120% точности

Лукашенко во время общения с учеными рассказал, как повлиял на точность прогнозов белорусского Гидромета


Во время встречи затрагивалась тема изменений климата.

Как пояснили ученые, аномальные погодные явления нынешней зимой в Беларуси вызваны комплексом общемировых факторов. По их словам, последние пять лет были самыми теплыми в истории метеонаблюдений. 

"Скажу откровенно, что я с большим недоверием к вашему брату отношусь, особенно к тем, кто прогнозирует погоду, - сказал Лукашенко. - У меня очень жесткие с ними были разбирательства в прошлом году. Бывали времена, когда аграриям надо заниматься посевами, уборкой, а наши прогнозные службы не могут на три дня предсказать погоду. Хотя во всем мире неделю точно по часам предсказывают, а наши не могут".


После того, как вмешался Лукашенко и были проведены кадровые изменения в составе гидрометеорологической службы, ситуация, по его словам, изменилась к лучшему. "Сейчас на три дня - 120% точности", - цитирует Лукашенко belta.by
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...
Павел Севярынец
Піліп Шаўроў і Аляксандр Пушкін
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru