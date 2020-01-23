Площадь музея — около 600 кв. м. Там расположились более 70 любопытных и забавных устройств, показывающих в игровой форме, как устроен человек, передает « Минск-Новости ».





— Здесь 8 разделов: зоны кровеносной и дыхательной систем, физических возможностей человека, жизни и развития микроорганизмов, анатомических моделей и активных игр, обоняния, строения глаза, человеческой реакции, мозга, — рассказал руководитель музея Илья Курашов.





Перед нами экспонат, демонстрирующий, как работает кровеносная система. Сосуды красного цвета — артерии, качающие кровь к сердцу, синего — вены, по которым она движется в обратном направлении. Процесс четко виден на экспонате.





Рядом еще одно устройство. Перед ним таблички с разными надписями. И. Курашов по очереди, закрыв при этом надписи, прикладывает их к экрану на котором появляется изображение. Нужно определить, что это — срез с мышцы, мозжечка, желудка или чего-то еще.





На одной из табличек — что-то, похожее на красивый лоскуток с ажурными краями. Но что это, не угадываю. Оказывается, язык. На нем видны ворсинки, бороздки и точки, при помощи которых мы чувствуем различные вкусы.





А вот стеклянный барабан. Он показывает, какое у человека сердцебиение. Прикладываю указательный палец левой руки к датчику, считывающему сердечные удары, которые внутри барабана повторяет деревянный молоточек. Через какое-то время на экране появляется результат: 63 удара в минуту. Неплохо!





Другой механизм состоит из прозрачных полиэтиленовых трубок. Внизу перед ними кучка шариков. Никогда не догадаться, что это такое. Оказывается, аппарат чихания! Мы даже не задумываемся, почему этот процесс происходит.





— Когда человек, например, болеет, у него в носу собираются микробы и бактерии, от которых надо избавляться, — поясняет сотрудник музея Дарья. — Чтобы очистить организм от бактерий, головной мозг выработал систему, вызывающую чихание. Или, например, когда холодно, сосуды начинают сужаться. Тогда мозг, чтобы их расширить, тоже вызывает чихание.





Кстати, скорость нашего чиха — 160 км/час!









Далее видим средство передвижения, похожее на велосипед. Оно показывает, с какой скоростью мы можем передвигаться по сравнению с животными: черепахой, мышью, пингвином, свиньей и даже слоном.





Начинаю крутить педали, срабатывает датчик. Сначала загорается лампочка напротив слова «черепаха» (1 км/час). Уверенно перехожу на скорость пингвина — 6 км/час. Потом достигаю мышиной прыти — 12 км/час. Всё, больше не могу… До слона (40 км/час) явно не дотяну.





Есть в музее и множество других интереснейших экспонатов. С их помощью, например, можно узнать свой рост в сравнении с поэтом Александром Пушкиным, вес в голубях или летучих мышах, силу удара и ловкость рук, зычность голоса по отношению к рыку льва, точность глазомера, поиграть в теннис с виртуальными спортсменами.





Будущие родители могут определить, какой цвет глаз будет у их ребенка.





— Некоторые наши экспонаты вполне могут заменить при изучении биологии современные учебники. А также помочь родителям рассказать ребенку всё о строении человека. С игровыми элементами информация усваивается намного легче и точнее, — убежден И. Курашов.





Справочно. Музей человека работает на цокольном этаже Дворца республики с 10:00 до 21:00 ежедневно без выходных.