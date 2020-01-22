







Что произошло. История Ольги





«Раньше я регулярно пользовалась услугами Яндекс.Такси. Сначала за поездки рассчитывалась наличными, но потом была акция — половина стоимости поездки при оплате банковской картой. Я ввела данные карты и затем рассчитывалась именно так. Пока не случилась интересная история. Вечером, находясь дома в Слуцке, мне звонит водитель такси и спрашивает, где я нахожусь. Я попыталась ему объяснить, что произошла ошибка и машину я не заказывала. Через время мне приходит SMS-уведомление о списании денег. Захожу в приложение Яндекс. Такси и вижу, что в архиве поездок появилась новая запись. Кто-то катался по Минску за мой счёт.





Я сразу же написала в службу поддержки приложения, попросив разобраться в ситуации. Сначала меня попросили прислать точное время списания денег, затем — 6 первых и 4 последние цифры карты. Потом — выписку с банковского счёта, чтобы доказать свою правоту. Получается, что сначала они потратили мои деньги, а потом хотели потратить ещё и моё время.





В тот же день я сходила в отделение банка, чтобы заблокировать доступ Яндекс. Такси к своей карте. Однако мне ответили, что нужно срочно менять карту, поскольку данные уже были засвечены. Сегодня могли списать деньги за поездку в такси, а завтра с любого другого онлайн-сервиса (например, Aliexpress, Joom или других популярных платформ — Прим. ред.). После этого случая я завела виртуальную карту для оплаты различных услуг. Свои деньги за виртуальную поездку я так и не вернула, решив не тратить время на разборки", — рассказала Ольга.





Что рассказали в банках





Как выяснилось, мошенники взламывают аккаунт клиента агрегатора такси и вбивают свой номер в качестве дополнительного. Затем с этого номера формируются заказы поездок. Суммы списываются небольшие, но часто, так что владелец счёта может долго не замечать таких транзакций.









Владимир Климович, главный специалист по обслуживанию частных клиентов отдела розничных продаж ОАО «Белагропромбанк», отметил, что это не единичный случай. Пару месяцев назад с похожей ситуацией уже обращались.





«Мошенничество происходит с разных онлайн-сервисов — Yandex, Aliexpress, Joom и других. Жертвам мошенничества прежде всего стоит заблокировать скомпрометированную карту. Чтобы обезопасить себя от хищения денег в интернете, мы советуем завести виртуальную карту. На неё можно переводить незначительные ммы для оплаты различных услуг», — посоветовал он.





Что ответили в Яндекс. Такси





В службе поддержки Яндекс. Такси «Кур'еру» объяснили, что для установления факта хищения денег нужно предоставить выписку с банковского счёта. Только так клиент может вернуть свои деньги. Они, к слову, поступят к нему на карту в течение месяца.





Партнёры Яндекс. Такси в Слуцке отметили, что такие случаи, видимо, единичные, потому что к ним жалоб от клиентов не поступало.



