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Месть стоматологам: минчанин пробил колеса авто из-за некачественных зубных пломб

Оперативники Первомайского РУВД столицы установили личность мужчины, который из хулиганских побуждений повредил три колеса в чужом автомобиле.

О том, что случилось, в милицию сообщил представитель компании, которой принадлежит транспортное средство. Заявитель рассказал, что неизвестный повредил три колеса в машине. Отметил также, что в это время в автомобиле находился водитель, который ничего не заметил.

Сыщики установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний неработающий житель Минской области. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, мужчина рассказал оперативникам, что недавно воспользовался платными стоматологическими услугами медицинского центра, а всего через пару дней с зубными пломбами что-то стало не так. У недавнего клиента испортилось настроение, и он повредил три колеса автомобиля, принадлежащего стоматологической компании.
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