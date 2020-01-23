О том, что случилось, в милицию сообщил представитель компании, которой принадлежит транспортное средство. Заявитель рассказал, что неизвестный повредил три колеса в машине. Отметил также, что в это время в автомобиле находился водитель, который ничего не заметил.





Сыщики установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний неработающий житель Минской области. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, мужчина рассказал оперативникам, что недавно воспользовался платными стоматологическими услугами медицинского центра, а всего через пару дней с зубными пломбами что-то стало не так. У недавнего клиента испортилось настроение, и он повредил три колеса автомобиля, принадлежащего стоматологической компании.