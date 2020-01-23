Вирус-убийца уже в Минске?

Россиянин, прилетевший с повышенной температурой в Петербург из Китая, рассказал, что его подругу с характерными симптомами положили в больницу в Минске.









Тем временем появилась информация, что смертельный вирус добрался до Беларуси через Россию.





Вернувшегося из Шанхая в Санкт-Петербург россиянина госпитализировали в минувшую среду с подозрениями на ОРВИ. По данным медиков, он сам обратился в больницу, когда почувствовал повышение температуры тела и одышку.





"Сейчас с подозрением на наличие вируса, но с более ярко выраженными симптомами моя девушка… лежит в инфекционной больнице города Минска… Она вернулась из Китая двумя днями ранее", – написал пациент из России на своей странице "ВКонтакте", передает РИА Новости в четверг.





Также сообщается, что результаты обследования россиянина станут известны в четверг. По состоянию на вечер среды он находился в состоянии средней тяжести, угрозы его жизни не было.





Оперативный комментарий по данному вопросу в пресс-службе белорусского Минздрава sputnik.by получить пока не удалось.





По имеющимся данным, к настоящему времени в Китае зафиксировано более 570 случаев заражения, 17 человек уже умерли.





Кроме нескольких китайских провинций, о появлении вируса сообщается из Южной Кореи, США и Австралии.