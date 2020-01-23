Там отметили, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами выявлено не было.





Несмотря на это некоторые специалисты продолжают считать, что заразиться через контакт с предметом вполне возможно в том случае, если к товару прикасался больной человек.





"Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться", – считает заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов.





Эту информацию опровергла завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова. Она отметила, что вероятность передачи коронавируса таким способом мала, поскольку возбудители заболеваний чувствительны к окружающей среде. Так, возможность мутирования вируса в условиях внешней среды, где он может жить всего несколько часов, практически исключена.









Вспышка заболеваний новым типом коронавируса была зафиксирована в городе Ухань в Китае.

Число погибших из-за коронавируса в КНР увеличилось до 17 человек. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй, где были зафиксированы первые случаи. Сообщается о 444 заразившихся.

Китайские специалисты уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Ученые обещают, что скоро смогут создать вакцину от вируса.



