За погибшего в яме велоcипедиста ответит мастер ЖЭУ
Уголовное дело возбудили в отношении мастера одного из ЖЭУ Борисова после смерти велосипедиста, упавшего в яму во дворе дома
Инцидент произошел ночью в понедельник 20 января, тело 55-летнего жителя города местные жители обнаружили утром – в яме, выкопанной для ремонта водопровода.
"Проанализировав собранные материалы, следствие полагает, что мастером ЖЭУ унитарного предприятия, ответственным за выполнение ремонтных работ на объекте, не обеспечено их безопасное выполнение", - сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Она также отметила, что велосипедист попал в котлован, поскольку должностное лицо не приняло необходимые меры безопасности – у места работ не установили ограждение и не обозначили его.
В отношении мужчины возбудили дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Республики (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Расследование продолжается.
Источник: sputnik.by
08:48 23/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение