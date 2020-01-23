За погибшего в яме велоcипедиста ответит мастер ЖЭУ

Инцидент произошел ночью в понедельник 20 января, тело 55-летнего жителя города местные жители обнаружили утром – в яме, выкопанной для ремонта водопровода.





"Проанализировав собранные материалы, следствие полагает, что мастером ЖЭУ унитарного предприятия, ответственным за выполнение ремонтных работ на объекте, не обеспечено их безопасное выполнение", - сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.





Она также отметила, что велосипедист попал в котлован, поскольку должностное лицо не приняло необходимые меры безопасности – у места работ не установили ограждение и не обозначили его.





В отношении мужчины возбудили дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Республики (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).





Расследование продолжается.











