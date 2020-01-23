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Дело с мылом на веревочке закончилось. Завод отказался от своих требований

Молодечненский завод порошковой металлургии и издание «Региональная газета» заключили мировое соглашение.


«Завод отказался от своих требований в полном объеме и обязался компенсировать нашему изданию половину расходов на оплату услуг адвоката», – рассказал Belsat.eu Александр Манцевич, главный редактор «Региональной газеты».

В повестке завод требовал от издания опровергнуть опубликованную информацию и обязать редакцию предоставить информацию о человеке, приславшем фото в издание, чтобы привлечь его к ответственности.

Напомним, что в октябре прошлого года «Региональная газета» опубликовала фото из туалета Молодечненского завода порошковой металлургии, на котором видно, что мыло привязано к крану. 


Предприятие посчитало, что публикация провокационная и подрывает деловую репутацию, и подало иск в Экономический суд Минской области.
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