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Фильм по книге Виктора Мартиновича получил приз на Trieste Film Festival

Фильм "Озеро радости" режиссера Алексея Полуяна получил приз на Trieste Film Festival.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Полуян: "Очень счастлив, сообщить, что Озеро радости победило в международном конкурсе в Trieste Film Festival!".

"Озеро радости" было снято по роману белорусского писателя Виктора Мартиновича.

В прошлом году фильм получил приз на кинофестивале в Неваде, пишет euroradio.fm

"Озеро радости" — это короткометражный художественный фильм 
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