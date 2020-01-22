Фильм по книге Виктора Мартиновича получил приз на Trieste Film Festival
Фильм "Озеро радости" режиссера Алексея Полуяна получил приз на Trieste Film Festival.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Полуян: "Очень счастлив, сообщить, что Озеро радости победило в международном конкурсе в Trieste Film Festival!".
"Озеро радости" было снято по роману белорусского писателя Виктора Мартиновича.
В прошлом году фильм получил приз на кинофестивале в Неваде, пишет euroradio.fm
"Озеро радости" — это короткометражный художественный фильм
21:03 22/01/2020
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