Очаг смертельного вируса в Китае - город Ухань. Что о нем известно?

В среду региональное гостелевидение Китая сообщило со ссылкой на местные власти, что к 12.00 среды от этого вируса в провинции Хубэй умерло 17 человек. Несколькими часами ранее появились официальные сообщения о том, что жертв составило 9 человек.





Об Ухане, возможно, известно меньше, чем о Пекине или Шанхае, но это крупный и важный город с транспортными и экономическими связями по всему миру. Из Уханя летают прямые авиарейсы в Лондон, Париж, Дубай и многие другие города.





Власти Китая посоветовали гражданам избегать скопления людей и не ездить в Ухань, а тем, кто уже находится там, никуда не уезжать.





"Главное - не ездите в Ухань. А тех, кто там находится, я призываю не покидать город", - сказал замглавы государственного комитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь.





Источником нового вируса, как считают власти, стал рынок в Ухане, где продавались морепродукты, птицы, змеи, кролики и другие животные. Запрет на продажу живой птицы и скота уже введен, в крупнейших транспортных узлах города усилена работа систем вентиляции; жителей, покидающих Ухань, обязали мерять температуру.





"Нам уже известно, что болезнь пришла с рынка, на котором шла незаконная торговля дикими животными. Возможно, носителем вируса было животное, а затем он перешел к человеку", - говорит директор Центра по контролю и профилактике болезней Гао Фу.





На данный момент подтверждены 440 случаев заражения вирусом, который уже распространился и на другие китайские провинции, а также проник на территорию США, Таиланда и Южной Кореи.





По словам чиновника, вирус, получивший название 2019-nCoV, передается главным образом воздушно-капельным путем.





"Хотя пути передачи вируса еще предстоит точно установить, есть вероятность, что он может мутировать, а также есть риск дальнейшего распространения эпидемии", - добавил Ли Бинь.





Более 2 тысяч человек имели контакты с инфицированными пациентами. Кроме того, как минимум 15 медицинских работников в Ухане заразились вирусом от пациентов.





Власти опасаются, что скорость распространения вируса может увеличиться, так как миллионы людей путешествуют по Китаю во время празднования Нового года по лунному календарю. Тысячи китайцев также выезжают за рубеж.









Эксперты опасаются, что многие случаи заражения все еще могут оставаться незафиксированными. По оценкам Центра анализа глобального распространения инфекций Имперского колледжа Лондона, число заражений может превышать 1700.





Как ожидается, в среду Всемирная организация здравоохранения может объявить международное чрезвычайное положение в связи с вирусом - как это было в случае с лихорадкой Эбола.

Что известно про новый вирус

Вирус 2019-nCoV - вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.

Коронавирусы - семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом - семь) из которых поражают человека.

Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.

Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.

Источник: Всемирная организация здравоохранения.

Британские опасения

Британские власти пообещали проводить мониторинг пассажиров самолетов, прибывающих из Уханя в лондонский Хитроу, чтобы выявить зараженных вирусом 2019-nCoV.





Управление здравоохранения Англии (Public Health England) подняло уровень риска для населения от чрезвычайно низкого, до низкого.





Источники в правительстве говорят, что будут предприняты следующие меры:





Каждый рейс из Уханя будет встречать медицинская бригада

Во время полета до прибытия в Лондон экипаж будет раздавать пассажирам брошюрки, призывая всех, кто чувствует себя больным, сообщить об этом

Самолеты будут приземляться в изолированной зоне четвертого терминала Хитроу, так как там легче оказывать медицинскую помощь в случае необходимости

В Хитроу прибывает три рейса в неделю из Уханя.









Новый вирус из Китая: что о нем известно, какие симптомы и как не заразиться?

Что известно об Ухане

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Ухань - один из основных транспортных узлов Китая





Ухань, по некоторым оценкам, занимает 42-е место в списке крупнейших городов мира, и седьмое в Китае.





В Ухане, по данным ООН, живет чуть менее девяти миллионов человек. Власти самого города говорят об 11 миллионах.





Размеры города и его развитая экономика объясняют, почему вирус столь быстро распространился на другие страны Азии и даже достиг США.





В 2016 году международный аэропорт Ухань Тяньхэ обслужил более 20 миллионов пассажиров. С тех пор пассажиропоток увеличился. Из Уханя ходят прямые авиарейсы в Лондон, Париж, Дубай и многие другие города по всему миру.





Ухань стоит на берегу реки Яньцзы. Город известен своей высокотехнической и традиционной промышленностью. В Ухане много индустриальных зон и 52 высших учебных заведений, в которых учатся более 700 тысяч студентов.





В местную промышленность инвестировали 230 из 500 крупнейших компаний мира из списка Fortune Global.



