Фотофакт: Авиапассажира со смертельным вирусом спрятали под купол

Фото: телеграм-канал «BAZA»





На снимках видно, как медики в защитных костюмах на носилках поднимают в машину скорой помощи мужчину, спрятанного под воздухонепроницаемый купол.





Отмечается, что все помещения Пулково, где находился пассажир, уже обработали специальными хлоросодержащими составами.





22 января врачи госпитализировали прибывшего из Шанхая 23-летнего гражданина России. В настоящий момент он находится в больнице с повышенной температурой.





Ранее с подозрением на инфицирование коронавирусом госпитализировали пассажирку из аэропорта Хабаровска. Женщина прибыла в Россию из Харбина ночным рейсом 21 января. По результатам проверки всех пассажиров оказалось, что у одной из туристок значительно повышена температура.









По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV возросло до 17 человек. Всего зарегистрировано около 455 случаев заражения смертельным вирусом, большинство из них — в городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.



