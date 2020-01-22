На что мы обрекаем наших потомков! Демонтаж "Фукусимы" займет 44 года и обойдется в $3,6 млрд
Демонтаж четырех реакторов японской атомной электростанции "Фукусима-2" займет 44 года, сообщило новостное агентство Kyodo.
Согласно плану компании-оператора станций TEPCO, который она в текущем году представит Агентству по ядерному регулированию Японии, станцию будут разбирать в четыре этапа: десять лет уйдет на подготовку, 12 – на демонтаж оборудования, 11 – на извлечение корпусов реакторов и еще столько же – на разборку здания АЭС, передает sputnik.by.
В конце демонтажа на переработку вывезут более 9,5 тысячи тепловыделяющих элементов, хранящихся в охлаждающих бассейнах "Фукусимы-2", и 544 неиспользованных единиц топлива.
На все работы TEPCO планирует потратить около 3,6 миллиарда долларов США.
АЭС "Фукусима-2" не функционирует с 2011 года, решение о ее демонтаже было принято в июле 2019-го.
Станцию закрыли после сильнейшего землетрясения, вызвавшего цунами, затопившего энергоблоки АЭС, что привело к остановке системы охлаждения реакторов.
Авария на "Фукусиме-1" была признана крупнейшей после катастрофы в Чернобыле.
Напомним, Беларусь строит АЭС в Островце.
Планируется, что она заработает до конца этого года. Но рано или поздно нашим потомкам также придется ее демонтировать, если, не дай Бог, мы все до этого не взлетим на воздух...
"Белорусский партизан"
17:26 22/01/2020
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