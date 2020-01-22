Согласно плану компании-оператора станций TEPCO, который она в текущем году представит Агентству по ядерному регулированию Японии, станцию будут разбирать в четыре этапа: десять лет уйдет на подготовку, 12 – на демонтаж оборудования, 11 – на извлечение корпусов реакторов и еще столько же – на разборку здания АЭС, передает sputnik.by





В конце демонтажа на переработку вывезут более 9,5 тысячи тепловыделяющих элементов, хранящихся в охлаждающих бассейнах "Фукусимы-2", и 544 неиспользованных единиц топлива.





На все работы TEPCO планирует потратить около 3,6 миллиарда долларов США.





АЭС "Фукусима-2" не функционирует с 2011 года, решение о ее демонтаже было принято в июле 2019-го.





Станцию закрыли после сильнейшего землетрясения, вызвавшего цунами, затопившего энергоблоки АЭС, что привело к остановке системы охлаждения реакторов.





Авария на "Фукусиме-1" была признана крупнейшей после катастрофы в Чернобыле.





Напомним, Беларусь строит АЭС в Островце.









Планируется, что она заработает до конца этого года. Но рано или поздно нашим потомкам также придется ее демонтировать, если, не дай Бог, мы все до этого не взлетим на воздух...



