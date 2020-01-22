22 января в Минске разразилась гроза. Погода сегодня была переменчивой - дождь сменялся солнцем, а затем небо затянуло тучами.





В некоторых районах даже сверкали молнии и прогремел гром, где-то прошел кратковременный, но сильный снег, а где-то выпал град.







