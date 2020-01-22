Люблю грозу... в середине января: в Минске сверкали молнии и выпал град!
Погодные аномалии в Беларуси продолжаются. В Минске 22 января разразилась гроза… с молниями и градом
фото tut.by
22 января в Минске разразилась гроза. Погода сегодня была переменчивой - дождь сменялся солнцем, а затем небо затянуло тучами.
В некоторых районах даже сверкали молнии и прогремел гром, где-то прошел кратковременный, но сильный снег, а где-то выпал град.
видео: Минск-новости
"Белорусский партизан"
17:09 22/01/2020
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