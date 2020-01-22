Имейте ввиду: 23 января днем литовцы не будут оформлять машины в "Котловке"
Двухчасовую паузу в оформлении транспортных средств возьмет литовская таможня в пункте пропуска Котловка-Лаворишкес в четверг, 23 января.
По данным, которые поступили от литовской таможенной службы белорусским коллегам, в течение двух часов – с 11:00 до 13:00 по литовскому времени (с 12:00 до 14:00 по белорусскому) 23 января 2020 года они не смогут оформлять транспортные средства в пункте пропуска "Лаворишкес" ("Котловка" с белорусской стороны границы).
Причина временных неудобств – отключение электричества на время ремонтных работ.
Таможня просит учитывать данную информацию всех, кто планирует пересекать белорусско-литовскую границу.
Источник: sputnik.by
16:40 22/01/2020
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