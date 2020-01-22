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Сначала в милицию обратился житель областного центра и рассказал, что продал электронную сигарету за 100 рублей ранее незнакомому молодому человеку, с которым связался по средствам социальных сетей.





Покупатель расплатился двумя банкнотами по 50 рублей. Продавец сразу не разобрался, что купюры фальшивые, даже успел рассчитаться одной из них в магазине, где подделку без проблем приняли.





А после более детального осмотра оставшейся банкноты понял, что при расчёте его обманули и сам сообщил о факте получения фальшивых денег в милицию.





Личность покупателя была оперативно установлена, однако, как оказалось, данный гражданин не изготавливал «фальшивки», с ним также рассчитались поддельными «пятьдесятками». По данному факту продолжились проверочные мероприятия.









Буквально через неделю поступили новые сообщения о поддельных 50-рублёвках. На этот раз фальшивые деньги были обнаружены при пересчёте касс в двух торговых центрах, а также в газетном киоске. Всего в Гродно за короткий срок было выявлено пять фальшивых купюр, указанного номинала.





В результате оперативно-розыскных мероприятий стало понятно, что сбывал фальшивки в торговую сеть не их изготовитель, а люди, порой, ничего неподозревающие.





Например, к жителю Гродно прямо в автобусе подошли недобросовестные граждане и попросили разменять 50 рублей на более мелкие купюры, потерпевший согласился, даже не поняв, что его обманули.





В дальнейшем сотрудники милиции установили, что к изготовлению поддельных банкнот может быть причастен учащийся одного из учреждений средне-специального образования.





Молодой человек дома на цветном принтере печатал купюры, изначально сам их распространял, покупая различные электронные девайсы у сверстников. А позже под вынужденным предлогом (возврат долга) вовлёк в противоправную деятельность своих знакомых.





Задержан изготовитель фальшивок при попытке сбыть очередную 50-рубёвку. Он со своим товарищем решили купить у другого юноши электронную сигарету. Однако в последний момент изменили план: подозреваемые поняли, что продавец устройства физически уступает им, поэтому отобрали «электронку» и попытались скрыться.





В этот момент подростки были задержаны милицией, кроме того, у изготовителя купюр были обнаружены ещё две поддельные «пятьдесятки».





В настоящий момент действиям граждан, даётся правовая оценка. По месту жительства одного из фигурантов изъят принтер и оригинальный денежный знак, из которого изготавливалась поддельная копия. Всего в преступной схеме участвовало три подростка, напечатаны 7 купюр.









Необходимо обратить внимание и на тот факт, что работники объектов торговли по невнимательности принимали банкноты, хотя те имели явные признаки подделки, так как были напечатаны на обычном цветном принтере. Если бы кассиры заметили фальшивки сразу в момент расчёта, то пресечь противоправную деятельность можно было гораздо быстрее.



