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Могилевские подростки угнали авто и попали на нем в аварию

18 января к матери 13-летнего подростка на автомобиле BMW в агрогородок Речки Могилевского района приехали гости.

Парень предложил своим двум знакомым, 16-ти и 17-ти лет ночью покататься на указанной машине. 

Около 3 часов ночи, когда все уснули, подросток взял ключ зажигания из кармана куртки владельца и передал их одному из старших парней. 

Чтобы не разбудить никого, парни вытолкали машину из двора, а затем направились в Могилев, где несколько часов ездили по улицам города. За рулем автомобиля в это время попеременно находились двое старших парней. 

Около 7 утра несовершеннолетний водитель не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. 

К счастью, подростки не пострадали, однако автомобилю причинены серьезные повреждения. С места происшествия они скрылись, но вскоре были задержаны сотрудниками милиции.


В отношении 16-летнего и 17-летнего парней за совершение угона возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.214 Уголовного кодекса. Молодые люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. 

В связи с не достижением возраста привлечения к уголовной ответственности, материалы в отношении 13-летнего подростка направлены в милицию. 

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о применении в отношении них меры пресечения, сообщает Следственный комитет
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