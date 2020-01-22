Разбился насмерть: строитель в Минске упал с 14-ого этажа
Рабочий-строитель был смертельно травмирован сегодня в Минске
Прямо сейчас следователи работают на месте происшествия возле одного из домов на ул. Володарского в Минске, где сегодня около 10.40 произошло обрушение подвесной монтажной люльки, в которой находился 49-летний рабочий строительной организации.
По предварительной информации обрушение люльки произошло с высоты 14 этажа.
В результате падения мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте, сообщает ЧП Беларусь.
14:43 22/01/2020
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