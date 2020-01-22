На минские газоны запустили бактерии, которые "едят" противогололедные смеси
Почвенные микроорганизмы, снижающие воздействие антигололедных смесей, применяются на части зеленых зон Минска в рамках эксперимента, сообщил заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Олег Лукашенко на пресс-конференции во вторник в Минске.
"На 35 участках в Минске вносятся в почву бактерии, которые снижают воздействие соли и смесей", - рассказал Лукашенко.
Эксперимент, который проводится Национальной академией наук, продлится до 2023 года.
14:29 22/01/2020
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